Пашутин покинул «Автодор»

«Автодор» и главный тренер команды Евгений Пашутин достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

— Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова, болельщиков команды и сотрудников клуба, — цитирует пресс-служба «Автодора» Пашутина. — «Автодор» навсегда в моем сердце как игрока и как тренера. Искренне желаю команде добиться результата — попасть в плей-офф. Город по-настоящему живет баскетболом и достоин самого лучшего. Желаю, чтобы «Автодор» громко шумел, как и в прежние годы, чтобы был только на самых высоких местах. Спасибо всем! Вперед, «Автодор»!

— Несмотря на болезненное поражение от «Пармы», мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу, — приведены на официальном сайте саратовского клуба слова президента «Автодора» Владимира Родионова.

Пашутин — без преувеличения легенда «Автодора». Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы. Но жизнь течет и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось. Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение.

Отмечается, что с кандидатурой нового главного тренера клуб определится позже. Пашутин возглавил «Автодор» в текущем году, до этого с 1992 по 1994 год и с 1995 по 1999 года выступая за саратовскую команду в качестве игрока.

? «АВТОДОР» РАССТАЛСЯ С ЕВГЕНИЕМ ПАШУТИНЫМ

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БК «Автодор» и Евгений ПАШУТИН достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. С кандидатурой нового главного тренера клуб определится в ближайшее время.

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