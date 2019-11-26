Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Пашутин покинул «Автодор»

10:45
Теги:

«Автодор» и главный тренер команды Евгений Пашутин достигли договоренности о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

— Хотелось бы поблагодарить Владимира Евстафьевича Родионова, болельщиков команды и сотрудников клуба, — цитирует пресс-служба «Автодора» Пашутина. — «Автодор» навсегда в моем сердце как игрока и как тренера. Искренне желаю команде добиться результата — попасть в плей-офф. Город по-настоящему живет баскетболом и достоин самого лучшего. Желаю, чтобы «Автодор» громко шумел, как и в прежние годы, чтобы был только на самых высоких местах. Спасибо всем! Вперед, «Автодор»!

— Несмотря на болезненное поражение от «Пармы», мы расстались с Евгением на очень хорошей ноте и с исключительно добрыми чувствами друг к другу, — приведены на официальном сайте саратовского клуба слова президента «Автодора» Владимира Родионова.

Пашутин — без преувеличения легенда «Автодора». Его заслуга и вклад в успехи клуба очень весомы. Но жизнь течет и меняется. На данном этапе пути у нас не получилось. Не хочу публично вдаваться в подробности, ведь Евгений является для нас слишком уважаемым человеком. По возвращении из Перми он сам пришел ко мне и признал, что что-то не складывается с этой командой, и мы приняли взвешенное решение.

Отмечается, что с кандидатурой нового главного тренера клуб определится позже. Пашутин возглавил «Автодор» в текущем году, до этого с 1992 по 1994 год и с 1995 по 1999 года выступая за саратовскую команду в качестве игрока.

Все об Единой лиге ВТБ — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир