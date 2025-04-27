«Зенит» в третий раз подряд обыграл «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
«Зенит» на выезде обыграл «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 91:74.
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард хозяев Самсон Руженцев, набравший 32 очка.
«Зенит» выиграл серию со счетом 3-0 и вышел в полуфинал плей-офф, в котором встретится с победителем пары «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» (счет в серии — 2-1).
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 74:91 (15:32, 19:21, 14:24, 26:14)
П: Руженцев (32), Хэмм (12), Шашков (9)
З: Бэйкон (27), Фрэйзер (15), Пойтресс, Хантер (оба — 12)
27 апреля. Пермь. «УДС Молот»
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