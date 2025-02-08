«Зенит» обыграл «Парму», Швед набрал 15 очков

«Зенит» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:58.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед («Зенит»), который набрал 15 очков.

«Зенит» одержал 26-ю победу в 31 матче и занимает второе место. «Парма» с 13 победами и 18 поражениями — на 7-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 58:74 (17:20, 17:18, 10:14, 14:22)

8 февраля. Пермь. «УДС Молот».