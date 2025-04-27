«Парма» встретится с «Зенитом» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет во Дворце спорта «Молот» имени В. Н. Лебедева в Перми. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Страна», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Также встречу покажут на канале «СТАРТ». Следить за ходом поединка можно в ретрансляции на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Счет в серии 2-0 в пользу «Зенита». Первый матч завершился со счетом 102:68, во второй игре санкт-петербургский клуб победил со счетом 92:79.

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