«Зенит» на выезде уступил «Парме»

«Парма» обыграла «Зенит» (78:76) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самыми результативными Борис Савович и Адас Юшкявичюс — по 11 очков. У гостей 17 очков набрал Билли Бэрон.

«Зенит» потерпел четвертое поражение, но остался на первом месте в турнирной таблице. «Парма» на восьмой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 78:76 (25:22, 20:27, 19:13, 14:14)

14 апреля. Пермь. «УДС Молот».