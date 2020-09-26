«Парма» вырвала победу у ЦСКА, уступая к четвертой четверти «-20»

«Парма» вырвала победу у ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ. К четвертой четверти армейцы вели в счете «+20», однако пермяки смогли отыграть отставание, а за две секунды до финальной сирены Максим Григорьев выполнил точный трехочковый бросок.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 31 очко.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Парма» (Пермь) — 95:97 (26:25, 29:19, 26:17, 14:36)

Ц: М. Джеймс (31), Клайберн (19), Милутинов (13).

П: Савович (18), Юшкявичюс (11), Мейерис (11), Р. Джонсон (11), Жмако (10).