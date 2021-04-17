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«Парма» впервые в истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

19:58
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«Парма» впервые в истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

На счету пермяков 10 побед и 13 поражений в сезоне-2020/21, команда идет на восьмом месте в таблице. Последний матч регулярного первенства «Парма» проведет против УНИКСа 20 апреля.

Публикация от Единая Лига ВТБ | VTB League (@vtbleague)

«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с сезона-2016/17.

Дополнительная информация:

https://vtb-league.com/ru/news/parma-vpervye-v-istorii-vyshla-v-plej-off-edinoj-ligi/

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