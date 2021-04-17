«Парма» впервые в истории вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.

На счету пермяков 10 побед и 13 поражений в сезоне-2020/21, команда идет на восьмом месте в таблице. Последний матч регулярного первенства «Парма» проведет против УНИКСа 20 апреля.

«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с сезона-2016/17.