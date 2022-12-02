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Сегодня, 19:17

«Самара» обыграла «Парму» и прервала серию из четырех поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Самара» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:81.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист проигравшей команды Джастин Роберсон — 26 очков. В составе победителей 22 очка набрал Маркос Найт.

«Самара» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» находится на восьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Самара» — 81:83 (16:25, 31:23, 10:19, 24:16)

БК Парма (Пермь)
БК Самара
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