«Самара» обыграла «Парму» и прервала серию из четырех поражений подряд

«Самара» обыграла «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:81.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист проигравшей команды Джастин Роберсон — 26 очков. В составе победителей 22 очка набрал Маркос Найт.

«Самара» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» находится на восьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Самара» — 81:83 (16:25, 31:23, 10:19, 24:16)