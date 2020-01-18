«Парма» разгромила «Нижний Новгород», «Локомотив» победил «Цмоки-Минск»

«Парма» крупно обыграла «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 106:71. Самым результативным игроком стал Артем Забелин, набравший 17 очков.

В другой встрече «Локомотив» взял верх над «Цмоки-Минском» — 78:70. Алан Уильямс сделал «дабл-дабл», набрав 25 очков и сделав 16 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Нижний Новгород» — 106:71 (29:24, 31:28, 27:9, 19:10)

П: Забелин (17), Юшкевичюс (14), Григорьев (14), Джонсон (11), Мейерис (10), Жукаускас (10).

Н: Дженкинс (16), Уиллис (11).

«Локомотив» (Краснодар) — «Цмоки-Минск» (Минск) — 78:70 (16:17, 20:21, 20:10, 22:22)

Л: Уильямс (25 + 16 подборов), Кузминскас (11), Деккер (11), Калниетис (10).

Ц: Барнетт (20), Лоури (10), Гаврилович (10).