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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Парма» расторгла контракт с Робертом Джонсоном

11:58
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«Парма» объявила о расторжении контракта с атакующим защитником Робертом Джонсоном.

Пресс-служба пермской команды сообщает, что 25-летний американец покидает команду досрочно по личным обстоятельствам.

Джонсон выступал за «Парму» с 2019 года, в сезоне-2020/21 американец набирал в среднем 11,3 очка, 2,3 передачи и 1,8 подбора за матч.

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