«Парма» расторгла контракт с Робертом Джонсоном
11:58
«Парма» объявила о расторжении контракта с атакующим защитником Робертом Джонсоном.
Пресс-служба пермской команды сообщает, что 25-летний американец покидает команду досрочно по личным обстоятельствам.
Спасибо, Роб! ??— Basketball club «PARMA» (@parmabasket) January 21, 2021
Американский защитник Роберт Джонсон уходит из БК «ПАРМА»: по личным обстоятельствам он должен покинуть нашу команду.
Соглашение о досрочном расторжении контракта подписано сегодня игроком и клубом.
Удачи тебе, Роб! ?? pic.twitter.com/TBhNr6IUtV
Джонсон выступал за «Парму» с 2019 года, в сезоне-2020/21 американец набирал в среднем 11,3 очка, 2,3 передачи и 1,8 подбора за матч.
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