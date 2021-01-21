«Парма» расторгла контракт с Робертом Джонсоном

Спасибо, Роб! ??



Американский защитник Роберт Джонсон уходит из БК «ПАРМА»: по личным обстоятельствам он должен покинуть нашу команду.



Соглашение о досрочном расторжении контракта подписано сегодня игроком и клубом.



Удачи тебе, Роб! ?? pic.twitter.com/TBhNr6IUtV