"Парма" пытается удержать Александра Платунова

Разыгрывающий защитник "Пармы" и сборной России Александр Платунов может сменить клуб этим летом. Его нынешний контракт подошел к концу, и пермский коллектив хочет продолжить сотрудничество со своим воспитанником.
– Пока я в подвешенном состоянии, – пояснил "Известиям" Александр Платунов. – Контракт с "Пармой" закончился, и сейчас мой агент общается с этим клубом и другими командами. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время вопрос решился. Всё равно мысли о будущем иногда отвлекают от того, чтобы полностью сосредоточиться на сборной.
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https://iz.ru/907457/timur-ganeev/rossiiskie-varianty-parma-pytaetsia-uderzhat-aleksandra-platunova
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