«Парма» подписала новый контракт с форвардом Жукаускасом

«Парма» продлила контракт с форвардом Эйгирдасом Жукаускасом. 27-летний литовец заключил с клубом из Перми двухлетнее соглашение, сообщает Twitter клуба.

?Та-та-таааам!



Отличные новости, друзья! Литовский форвард Эйгирдас Жукаускас подписал новое соглашение с БК «ПАРМА» на 2 сезона и продолжит заряжать нас своими эмоциями! pic.twitter.com/Swx7lzHFsM — Basketball club «PARMA» (@parmabasket) May 31, 2020

Последние два года Жукаускас провел в «Парме». В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 18 матчах в рамках Единой лиги ВТБ, в которыхв среднем набирал 10.3 очка, совершал 4.9 подбора, и делал 0.7 перехвата.