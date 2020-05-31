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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Парма» подписала новый контракт с форвардом Жукаускасом

11:00
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«Парма» продлила контракт с форвардом Эйгирдасом Жукаускасом. 27-летний литовец заключил с клубом из Перми двухлетнее соглашение, сообщает Twitter клуба.

Последние два года Жукаускас провел в «Парме». В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 18 матчах в рамках Единой лиги ВТБ, в которыхв среднем набирал 10.3 очка, совершал 4.9 подбора, и делал 0.7 перехвата.

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