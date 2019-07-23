"Парма" подписала лидера "Калева"

"Парма" подписала американского центрового Арнетта Моултри, который прошлый сезон провел в эстонском "Калеве". Контракт с Моултри рассчитан на один год и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает официальный сайт "Пармы".

Играя за "Калев", по итогам сезона Единой лиги ВТБ-2018/19 центровой стал первым по эффективности и вторым по результативности в лиге – 19,38 очка со средним показателем эффективности 22,05 (63,1% – двухочковых), 7,2 подбора и 1 перехват в среднем за матч. В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате.