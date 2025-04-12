Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

12 апреля, 17:15

«Пари НН» победил «Парму»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Пари НН» на выезде обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:79.

У гостей самым результативным игроком стал Александр Чадов — 17 очков. У хозяев 17 очков набрал Стэнли Уиттакер.

«Пари НН» одержал 18-ю победу в 44 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 18 победами и 26 поражениями — на 8-й строчке. Команды сыграют в плей-ин 16 апреля.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 79:90 (25:27, 23:20, 12:23, 19:20)

12 апреля. Пермь. «УДС Молот».

БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
Читайте также
Футболисты бастуют и угрожают бойкотом мачта с «Зенитом», долги клуба выше 1 млрд, команду назвали позором. Что происходит в «Химках»
Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ
«Ак Барс» и «Трактор» одержали вторые победы во втором раунде Кубка Гагарина
Определились участники и пары плей-офф в Западной конференции НХЛ
«Химки» собираются уволить Артигу с поста главного тренера
Скончалась старейшая актриса театра «Ленком» Нина Горшкова
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» на выезде разгромил «Астану»

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Единой лиги ВТБ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости