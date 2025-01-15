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«Парма» обыграла «Енисей», «Уралмаш» выиграл у «Автодора» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Камила Абдурахманова
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«Парма» обыграла «Енисей в домашнем матче Единой лиги ВТБ (77:74), «Уралмаш» в гостях выиграл у «Автодора» (76:67).

Самым результативным игроком в матче «Парма» — «Енисей» стал американский центровой Ройс Хэмм из команды победителей, который набрал 30 очков, совершил 15 подборов и отдал четыре передачи. У гостей больше всего очков заработал защитник Владислав Перевалов — 17 очков.

Самым результативным игроком «Автодора» стал турецкий центровой Керем Кантер, который набрал 14 очков, совершил два подбора и отдал одну передачу.

Больше всех очков в составе команды «Уралмаш» заработал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин — 31 очко. Он также сделал пять подборов и четыре передачи.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат
«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 77:74 (28:24, 14:25, 19:8, 16:17)
15 января. Пермь. «УДС Молот».

«Автодор» (Саратов) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 67:76 (16:23, 17:19, 20:17, 14:17)
15 января. Саратов. «ДС Кристалл».

Баскетбол
БК Автодор
БК Енисей
БК Уралмаш
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