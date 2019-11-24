Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Парма» одолела «Автодор»

17:41

«Парма» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ. Самым результативным игроком стал Максим Григорьев, набравший 29 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31)

П: Григорьев (29), Мейерис (17), Уильямс (16), Забелин (11).

А: Жайте (20), Кук (18 + 10 подборов), Джонсон (12).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир