«Парма» одолела «Автодор»
17:41
«Парма» обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ. Самым результативным игроком стал Максим Григорьев, набравший 29 очков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Автодор» (Саратов) — 97:81 (25:14, 24:14, 22:22, 26:31)
П: Григорьев (29), Мейерис (17), Уильямс (16), Забелин (11).
А: Жайте (20), Кук (18 + 10 подборов), Джонсон (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2019-2020/
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