«Нижний Новгород» разгромил «Парму»
«Нижний Новгород» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Парму» со счетом 96:74.
Нижегородцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию и 3-матчевую победную серию пермяков.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 74:96 (11:23, 34:29, 14:28, 15:16)
«Парма»: Захаров (18), Хэмм (17 + 8 подборов), Хэмилтон (15 + 5 передач), Нэвелс (10).
«Пари НН»: Наталл (24 + 9 передач), Чадов (19), Хвостов (15), Джуришич (13 + 5 подборов + 5 передач), Доукинс (11), Антипов (10 + 5 подборов).
9 ноября. Пермь. «УДС Молот».
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