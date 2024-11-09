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Сегодня, 17:47

«Нижний Новгород» разгромил «Парму»

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«Нижний Новгород» в гостевом матче Единой лиги ВТБ разгромил «Парму» со счетом 96:74.

Нижегородцы прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию и 3-матчевую победную серию пермяков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 74:96 (11:23, 34:29, 14:28, 15:16)

«Парма»: Захаров (18), Хэмм (17 + 8 подборов), Хэмилтон (15 + 5 передач), Нэвелс (10).

«Пари НН»: Наталл (24 + 9 передач), Чадов (19), Хвостов (15), Джуришич (13 + 5 подборов + 5 передач), Доукинс (11), Антипов (10 + 5 подборов).

9 ноября. Пермь. «УДС Молот».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
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