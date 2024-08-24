«Парма» не будет подписывать нового игрока после травмы Руженцева

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин отметил «СЭ», что клуб не будет выходить на рынок свободных агентов после тяжелой травмы Самсона Руженцева на Кубке Дружбы.

«Ждать ли болельщикам нового игрока? Нет, сможем справиться своими силами, еще больше объединиться после травмы Самсона, — подчеркнул в интервью «СЭ» Евгений Пашутин. — Скоро к нам присоединится разыгрывающий Алекс Хэмилтон. Из сборной приедут Лев Свинин и Глеб Фирсов. Так что игроков нам хватит».

В прошлом сезоне Руженцев набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в матчах Единой лиги ВТБ.