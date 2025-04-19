«Парма» обыграла МБА и вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ
«Парма» дома обыграла МБА в матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 93:76.
Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Гарретт Невелс, набравший 28 очков.
Благодаря победе «Парма» вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале пермяки сыграют против «Зенита», который выиграл регулярный чемпионат.
Единая лига ВТБ
Плей-ин
«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 93:76 (21:19, 21:18, 25:20, 26:19)
П: Невелс (28), Хэмм (21), Захаров (13)
М: Зубков (17), Минченко (12), Воронов (11)
19 апреля. Пермь. «УДС Молот».
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