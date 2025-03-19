«Парма» обыграла МБА, Хэмм и Нэвелс набрали по 20 очков

«Парма» дома победила МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:86.

У хозяев самыми результативными игроками стали Ройс Хэмм и Гарретт Нэвелс — по 20 очков. У гостей Андрей Зубков набрал 23 очка.

«Парма» одержала 16-ю победу в 37 матчах и занимает 7-е место в таблице чемпионата. МБА с 13 победами в 37 играх — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — МБА (Москва) — 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19)

19 марта. Пермь. «УДС Молот».