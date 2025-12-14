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14 декабря 2025, 17:11

«БЕТСИТИ Парма» дома обыграла «Локомотив-Кубань»

«БЕТСИТИ Парма» дома победила «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:85.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой хозяев Террелл Картер, набравший 23 очка.

«БЕТСИТИ Парма» с 9 победами в 15 матчах занимает шестое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» с 10 победами в 10 играх идет на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23)

Б: Картер (23), Адамс (18), Шашков (15)

Л: Мартин (18), Миллер (14), Хантер, Квитковских, Темиров (все трое — 11)

14 декабря. Пермь. «УДС Молот»

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БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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