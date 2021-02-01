«Химки» на выезде обыграли «Парму»

«Химки» выиграли у «Пармы» (72:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Эрик Макколлум — 20 очков. У «Пармы» 16 очков набрал Борис Савович.

«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице. «Парма» на девятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Химки» — 69:72 (18:22, 14:19, 21:21, 16:10)

1 февраля. Пермь. «УДС Молот