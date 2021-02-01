«Химки» на выезде обыграли «Парму»
19:13
«Химки» выиграли у «Пармы» (72:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Эрик Макколлум — 20 очков. У «Пармы» 16 очков набрал Борис Савович.
«Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице. «Парма» на девятом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Парма» (Пермь) — «Химки» — 69:72 (18:22, 14:19, 21:21, 16:10)
1 февраля. Пермь. «УДС Молот
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