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Сегодня, 17:57

«Енисей» обыграл «Парму» и прервал четырехматчевую серию поражений

Алина Савинова
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«Енисей» на выезде победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:64.

Больше всего очков в этой игре набрал атакующий защитник красноярской команды Виктор Сандерс — 31.

«Енисей» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Парма» располагается на строчку выше.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 64:81 (17:23, 18:21, 17:18, 12:19)

7 декабря. Пермь. «УДС Молот».

Баскетбол
БК Енисей
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