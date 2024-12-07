«Енисей» обыграл «Парму» и прервал четырехматчевую серию поражений

«Енисей» на выезде победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:64.

Больше всего очков в этой игре набрал атакующий защитник красноярской команды Виктор Сандерс — 31.

«Енисей» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Парма» располагается на строчку выше.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 64:81 (17:23, 18:21, 17:18, 12:19)

7 декабря. Пермь. «УДС Молот».