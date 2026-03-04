«БЕТСИТИ Парма» обыграла «Енисей» и прервала серию из трех поражений подряд

«БЕТСИТИ Парма» дома победила «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:70. Игра прошла в УДС «Молот».

Самым результативным баскетболистом матча стал игрок хозяев Лев Свинин — 21 очко. У гостей 18 очков набрал Доминик Артис.

«Парма» прервала серию из трех поражений подряд и занимает пятое место в турнирной таблице. «Енисей» находится на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 81:70 (18:12, 15:21, 13:22, 35:15)

4 марта. Пермь. «УДС Молот».