Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:07

«Парма» на своей площадке победила «Енисей»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Парма» на своей площадке победила «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлор Онгвае, набравший 25 очков. В составе «Енисея» 27 очков набрал Анджело Уорнер.

«Парма» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице. «Енисей» по итогам первого этапа турнира занял десятое место.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» (Пермь) — «Енисей» (Красноярск) — 88:75 (22:17, 27:15, 18:22, 21:21)

19 января. Пермь. «УДС Молот».

БК Енисей
БК Парма (Пермь)
0
Читайте также
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разыгрывающий Даниил Аксенов перешел из «Астаны» в МБА
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости