Сегодня, 18:04

ЦСКА проиграл «Парме» в Единой лиге ВТБ и потерпел первое поражение в сезоне

ЦСКА на выезде проиграл «Парме» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:83.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник хозяев Джейлен Адамс, набравший 27 очков.

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне-2025/26 — до этого армейцы разгромили «Самару» (82:63).

«Парма» одержала первую победу в нынешнем регулярном чемпионате, ранее пермяки уступили УНИКСу (83:103) и «Пари НН» (69:73).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма» — ЦСКА — 83:80 (25:18, 18:14, 15:23, 25:25)

П: Дж. Адамс (27), Картер (23 + 11 подборов), Б. Адамс (17)

Ц: Руженцев (19), Тримбл (15), Уэйр (12)

