«Парма» близка к заключению контракта с 29-летним сенегальским центровым

«Парма» близка к заключению контракта с сенегальским центровым Маликом Даймом, пишет Sportando.

Прошедший сезон 29-летним игрок начинал в Израиле, но в конце осени переехал в Италию и стал игроком «Кремоны». По итогам чемпионата Дайм стал лидером по блокшотам.

Дайм имеет опыт выступления в США, где играл за колледж Индианы и «Вашингтон Хаскис» из NCAA. В 2017 году он выставлял свою кандидатуру на драфт, но не был выбран ни одним клубом НБА.