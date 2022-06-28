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Сегодня, 15:28

«Парма» близка к заключению контракта с 29-летним сенегальским центровым

Иван Шитик
Корреспондент
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«Парма» близка к заключению контракта с сенегальским центровым Маликом Даймом, пишет Sportando.

Прошедший сезон 29-летним игрок начинал в Израиле, но в конце осени переехал в Италию и стал игроком «Кремоны». По итогам чемпионата Дайм стал лидером по блокшотам.

Дайм имеет опыт выступления в США, где играл за колледж Индианы и «Вашингтон Хаскис» из NCAA. В 2017 году он выставлял свою кандидатуру на драфт, но не был выбран ни одним клубом НБА.

БК Парма (Пермь)
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