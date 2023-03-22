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Сегодня, 19:23

«Парма» обыграла «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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«Парма» обыграла «Астану» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:59. Встреча прошла в Перми.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джастин Роберсон, набравший 17 очков. В составе «Астаны» отличился Маркелл Джонсон — 16 очков.

В следующем матче «Парма» на выезде встретится с «Автодором» 25 марта, а «Астана» в гостях сыграет против «Минска» на день позже.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Парма-Пари» (Пермь) — «Астана» — 94:59 (23:18, 22:11, 19:19, 30:11)

22 марта. Пермь. «УДС Молот».

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