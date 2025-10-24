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24 октября 2025, 20:48

«Зенит» выиграл у «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев

«Зенит» на выезде победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:64.

У гостей 23 очка набрал Алекс Пойтресс, 22 очка на счету Ливая Рэндольфа. У хозяев по 13 очков у Александра Хоменко и Кирилла Попова.

«Зенит» одержал 4-ю победу в 6 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Пари НН» (9-е место) потерпел 4-е поражение подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 64:84 (13:22, 11:25, 19:14, 21:23)

24 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

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БК Зенит
БК Нижний Новгород
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