«Зенит» обыграл «Пари НН» и одержал 13-ю победу подряд

«Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 75:73.

У гостей самым результативным игроком стал Трент Фрэйзер — 15 очков. У хозяев больше всех набрал Илья Карпенко — 16 очков.

«Зенит» одержал 13-ю победу подряд. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 32 матча из 37 и занимает второе место. «Пари НН» с 16 победами в 37 матчах — на 6-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 73:75 (19:23, 23:18, 15:10, 16:24)

19 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».