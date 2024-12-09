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Сегодня, 21:55

«Пари НН» обыграл «Самару» в домашнем матче

Алина Савинова
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«Пари НН» одержал победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 95:72.

Нижегородцы играли против самарской команды в новом комплекте формы в честь своего 15-летия. Самым результативным игроком матча стал американский защитник Зак Наталл, который набрал 27 очков.

«Пари НН» с 10 победами при 8 поражениях идет на пятой позиции в турнирной таблице. «Самара» (7 побед и 11 поражений) занимает седьмую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 95:72 (23:21, 23:20, 25:15, 24:16)

9 декабря. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Самара
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