«Пари НН» нанес «Самаре» пятое поражение подряд, Попов набрал 35 очков
«Пари НН» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:75.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кирилл Попов, который набрал 35 очков.
«Пари НН» (9 побед — 23 поражения) занимает девятое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» (2-30) потерпела пятое поражение подряд и идет последней.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 80:75
22 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Новости