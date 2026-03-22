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22 марта, 17:05

«Пари НН» нанес «Самаре» пятое поражение подряд, Попов набрал 35 очков

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Пари НН» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:75.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кирилл Попов, который набрал 35 очков.

«Пари НН» (9 побед — 23 поражения) занимает девятое место в таблице Единой лиги ВТБ. «Самара» (2-30) потерпела пятое поражение подряд и идет последней.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Самара» — 80:75

22 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

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БК Нижний Новгород
БК Самара
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