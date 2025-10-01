«Пари НН» победил «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Пари НН» дома оказался сильнее «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:69. Игра прошла на арене «КРК «Нагорный»».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник гостей Брендан Адамс — 20 очков. У нижегородцев 18 очков набрал Илья Платонов.

Следующий матч «Пари НН» проведет 5 октября на выезде против «Локомотива-Кубань», «Пармы» в этот же день примет ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Парма» (Пермь) — 73:69 (18:21, 14:15, 22:15, 19:18)

Пари НН: Платонов (18+6 подборов), Хоменко (15)

Парма: Адамс (20), Сэндерс (12+6 передач), Фирсов (11)

1 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».