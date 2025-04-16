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16 апреля, 20:44

«Пари НН» обыграл «Парму» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Пари НН» одержал победу над «Пармой» в домашнем матче плей-ин Единой лиги ВТБ — 80:69.

Самым результативным игроком встречи стал Нэманья Джуришич из нижегородской команды, который набрал 21 очко.

«Пари НН» завоевал путевку в плей-офф Единой лиги ВТБ и сыграет в четвертьфинале против ЦСКА. «Парма» встретится в третьем матче плей-ин с победителем второй игры МБА — «Енисей».

Ранее напрямую в плей-офф Лиги ВТБ вышли «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Автодор», «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш».

Единая лига ВТБ

Плей-ин. Игра 1

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Парма» (Пермь) — 80:69 (30:17, 21:15, 21:12, 8:25)

16 апреля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Баскетбол
БК Нижний Новгород
БК Парма (Пермь)
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