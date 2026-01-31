«Пари НН» победил МБА в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:74.

У нижегородцев самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Хвостов, который набрал 17 очков. У московской команды больше всех очков набрал Максим Барашков — 15.

«Пари НН» одержал 7-ю победу в 25 матчах и занимает 9-е место в таблице чемпионата. МБА располагается на 6-м месте с результатом 11-13.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 79:74 (20:16, 25:19, 14:15, 20:24)

31 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».