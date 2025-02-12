МБА нанес «Пари НН» четвертое поражение подряд

МБА на выезде победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 77:59.

Лучшую результативность продемонстрировали Нэманья Джуришич из нижегородской команды (17 очков) и игрок гостей Андрей Зубков (16 очков).

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд и располагается на шестом месте в турнирной таблице. МБА идет десятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — МБА (Москва) — 59:77 (11:14, 16:29, 21:15, 11:19)

12 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»