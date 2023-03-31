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Сегодня, 21:50

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в первом матче серии плей-офф

Виталий Косик
Корреспондент
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«Локомотив» в стартовом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 93:81.

Самым результативным в составе кубанской команды стал нападающий Уайт Окаро, который набрал 16 очков, совершил 6 подборов и отдал одну голевую передачу. Также 15 очков набрал Барфорд Джейлен.

У нижегородцев больше всего очков набрал Лав Джермейн — 33. Также он совершил 2 подбора и отдал две результативные передачи.

Счет в серии до трех побед 1-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет 2 апреля в Нижнем Новгороде.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 81:93 (16:20, 23:20, 21:22, 21:31)

31 марта. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Счет в серии: 0-1.

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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