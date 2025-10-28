Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

28 октября 2025, 20:45

«Енисей» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне Лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Енисей» на выезде победил «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:61. Встреча прошла в спортивном комплексе «Нагорный».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Артем Антипов, набравший 16 очков.

«Енисей» одержал первую победу в сезоне-2025/26 Лиги ВТБ. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 61:80 (15:18, 16:20, 16:19, 14:23)

28 октября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Енисей
БК Нижний Новгород
Читайте также
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
В Москве приземлился первый самолет из египетского Эль-Аламейна
US Open-2026: главная информация о турнире «Большого шлема»
Восемь человек госпитализировали после пожара в Омске. Что известно
Генштаб Ирана сообщил о пленении в Катаре трех пилотов сбитых Су-24
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Американец Ройс Хэмм покинул «Локомотив-Кубань»

Козин: «В последние 5-7 минут «Пари НН» не хватило концентрации»
Новости
RSS RSS
Все новости