ЦСКА выиграл серию у «Пари НН» и стал соперником УНИКСа в полуфинале Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал третьим участником полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московская команда разгромила «Пари НН» в третьем четвертьфинальном матче (99:68) и выиграла серию со счетом 3-0.

В 1/2 финала Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет против УНИКСа, который одержал победу в серии с «Автодором» (3-0). Ранее в эту стадию также вышел «Зенит».

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Пари НН» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 68:99 (16:32, 19:18, 20:14, 13:35)

«Пари НН»: Хоменко (14), Карпенков (12), Зоткин (12)

ЦСКА: Тримбл (23), Жан-Шарль (18), Аврамович (14)

28 апреля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Счет в серии: 0-3