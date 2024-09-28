«Пари НН» обыграл «Автодор» и одержал третью победу подряд в Единой лиге ВТБ

«Пари НН» дома победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:74. Встреча прошла на КРК «Нагорный».

По 18 очков в матче набрали игрок нижегородцев Зак Наталл и баскетболистов саратовского клуба Брайант Кроуфорд.

«Пари НН» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице, «Автодор» находится на восьмой строчке (2 поражения и 1 победа).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Автодор» (Саратов) — 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18)

28 сентября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».