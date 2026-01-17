«Автодор» на выезде обыграл «Пари НН»

«Автодор» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Пари НН» — 81:56.

В составе гостей самым результативным игроком стал Ален Хаджибегович, на счету которого 20 очков. У хозяев 15 очков набрал Норберт Лукач .

«Автодор» с 5 победами в 23 играх занимает 10 место в турнирной таблице. «Пари НН» с 6 победами в 22 матчах идет на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Автодор» (Саратов) — 56:81 (20:18, 10:23, 4:16, 22:24)

17 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный».