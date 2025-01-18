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«Пари НН» проиграл «Уралмашу» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

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«Пари НН» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ проиграл «Уралмашу» — 74:79.

Нижегородцы потерпели шестое поражение подряд в регулярном чемпионате и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда из Екатеринбурга — на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 74:79 (18:25, 15:15, 15:21, 26:18)

«Пари Нижний Новгород»: Наталл (30), Чадов (13), Антипов (10 + 6 подборов).

«Уралмаш»: Нэльсон (21 + 9 подборов + 5 передач), Даглас (15), Далтон (12 + 8 подборов + 5 передач), Зайцев (10 + 6 подборов + 5 передач)

18 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
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