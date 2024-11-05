Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:30

УНИКС победил «Пари НН» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

УНИКС в гостевом матче Единой лиги ВТБ обыграл «Пари НН» — 81:73. Для казанской команды это четвертая победа подряд и девятая в 12 играх регулярного чемпионата.

Нижегородцы потерпели четвертое поражение кряду и шестое в 12 матчах со старта турнира.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 73:81 (18:31, 20:17, 20:17, 15:16)

«Пари НН»: Джуришич (22), Наталл (14).

УНИКС: Акун-Перселл (15), Найт (12 + 8 передач), Беленицкий (12 + 5 подборов), Лабери (12 + 5 подборов).

5 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Нижний Новгород
БК УНИКС
Читайте также
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Журналист опубликовал результаты медицинского обследования интерсекс-боксерши Хелиф
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Популярное видео
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
У «Лады» сократили финансирование
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кущенко — о стабильной игре Зубкова: «Нашел команду, где ему доверяют на 150 процентов»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости