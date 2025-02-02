УНИКС победил «Пари НН» в гостевом матче и обошел ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл УНИКСу — 67:87. Казанцы одержали 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате и вышли на первое место в турнирной таблице, опередив ЦСКА. Нижегородцы занимают шестую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — УНИКС (Казань) — 67:87 (18:23, 21:26, 17:22, 11:16)

«Пари НН»: Джуришич (17 + 6 подборов), Антипов (11 + 6 подборов), Хоменко (11 + 5 передач).

УНИКС: Тэйлор (17), Найт (14 + 7 передач), Лопатин (11), Кулагин (11).

2 февраля. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».