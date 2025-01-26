«Пари Нижний Новгород» нанес «Астане» 27-е поражение подряд

«Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Астану» (66:62).

Нижегородцы прервали 6-матчевую безвыигрышную серию и поднялась на шестое место в турнирной таблице.

Казахстанская команда потерпела 27-е поражение подряд и по-прежнему остается без побед в этом регулярном чемпионате.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Астана» — 66:62 (16:16, 22:10, 13:17, 15:19)

«Пари НН»: Джуришич (23 + 7 подборов), Хоменко (17).

«Астана»: Утоми (29), Мотовилов (16 + 6 передач), Походяев (7 + 10 подборов)

26 января. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»»