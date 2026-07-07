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7 июля, 15:12

Пападопулос: «На мой взгляд, Церковный — лучший менеджер в Единой лиге»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Директор по внешним связям и стратегии «Хапоэль» (Тель-Авив) Манос Пападопулос в разговоре с «СЭ» назвал неприятным сюрпризом уход Александра Церковного с поста генерального директора «Зенита».

Греческий специалист пять лет занимал пост спортивного директора сине-бело-голубых (2020-2025), а ранее много лет был одним из руководителей «Панатинаикоса» в его золотую эру (шесть побед в Евролиге).

«Знаете, когда я переезжал в Санкт-Петербург, то не ожидал, что встречу так много хороших людей — разбирающихся в нюансах баскетбола, искренне любящих команду, клуб и свою работу, — подчеркнул «СЭ» Пападопулос. — Одним из таких людей был Александр. Не помню, сколько лет до моего прихода он уже возглавлял «Зенит», но Церковный был невероятен — и как человек, и как профессионал, и как стратег. С самого начала Александр помогал нам достигать поставленных целей. Например, если из-за травм требовался новый игрок или нужно было куда-то вылететь чартерным рейсом, он всегда был рядом и шел нам навстречу. И, конечно, нельзя забывать, что мы находились в России, когда началась СВО. Это была крайне непростая ситуация, особенно для иностранцев. Александр помогал мне, тренеру и всем остальным чувствовать себя в безопасности, чтобы мы могли продолжать работать. Плюс в этот период мы подписывали мастеров уровня Бэйкона, Эртеля, Томпкинса.

Конечно, я был удивлен его уходом. Но я знаю, как он относится к своей работе. Результат — это главное. В нашей профессии всегда ждешь чего-то неожиданного. Точнее, не неожиданного, а, скажем так, неприятного сюрприза.

Я много лет занимаюсь баскетболом и прошел путь от менеджера команды до президента клуба, поэтому могу сказать, что, на мой взгляд, Александр — лучший менеджер в Единой лиге ВТБ. Уверен, что скоро его ждет новая яркая глава».

Церковный покинул свой пост по истечении контракта. На прошлой неделе новым генеральным директором клуба стал Василий Одинцов.

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Баскетбол
БК Зенит
БК Хапоэль (Тель-Авив)
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