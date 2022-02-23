Новичок ЦСКА Кевин Пангос прокомментировал переход в московский клуб.

«Очень рад возможности присоединиться к такому великому клубу как ЦСКА. Счастлив помочь этой команде выиграть титулы и, в конце концов, достичь главной цели. С нетерпением жду приезда, хочу начать играть «с колес». Не могу дождаться, когда я и моя семья приедем в Москву», — приводит слова Пангоса сайт ЦСКА.

Контракт Пангоса рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне канадец провел 24 матча в НБА за «Кливленд», набирая в среднем 1,6 очка за игру.