Отец Яниса Тиммы отреагировал на новость о смерти сына

Райтис Тимма, отец бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы, прокомментировал новости о смерти сына.

«Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра, и все, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он: может, есть надежда, что это не так», — приводит слова Райтиса Тиммы Super.

О смерти латвийского баскетболиста стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Пара развелась в декабре этого года. Певица признавалась, что им с супругом было нелегко принять решение о расставании. Она отмечала, что хотела расстаться уже давно. По словам Седоковой, их отношения с Тиммой изжили себя. Развестись она хотела еще полтора-два года назад.

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

СМИ: баскетболист Тимма погиб в день рождения бывшей жены. Одна из версий — суицид после развода с Седоковой.