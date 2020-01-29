Определились составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Определились составы «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Еще по две wild card для каждой сборной имеет лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время, сообщает официальный сайт лиги.

«Звезды России»: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Максим Григорьев («ПАРМА»), Денис Захаров («Енисей»), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Владислав Трушкин («Зенит»), Артем Забелин («ПАРМА»).

«Звезды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Эрик Макколлум, Джамар Смит (оба — УНИКС), Адас Юшкевичюс («ПАРМА»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма, Йонас Жеребко (оба — «Химки»), Дрю Гордон («Зелена Гура»), Густаво Айон («Зенит»).