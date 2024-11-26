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Спеллмен помог сборной Ливана отобраться на Кубок Азии: «Потрясающее ощущение»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Омари Спеллмен поделился эмоциями от выхода сборной Ливана в финальную часть Кубка Азии, который состоится с 5 по 17 августа 2025 года в Саудовской Аравии. Это произошло благодаря победам на ОАЭ и Сирией.

«Это было просто потрясающе — быть частью этого успеха, носить джерси сборной Ливана и представлять эту страну. И самого себя показать таким образом, и то, что команда играла так здорово. Отобраться для участия в Кубке Азии — просто потрясающее ощущение. Так что я просто по-настоящему счастлив и рад вернуться к работе в составе «Зенита» в Санкт-Петербурге, чтобы ударно провести оставшуюся часть сезона», — заявил американский форвард официальному сайту клуба.

В матче с сирийцами 27-летний Спеллмен отметился 24 набранными очками, 12 подборами, 2 передачами, 2 блок-шотами и 1 перехватом. В игре с ОАЭ Омари набрал 19 очков и сделал 5 подборов, 1 передачу и 1 перехват.

БК Зенит
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